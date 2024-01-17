В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как и во всей стране, проходит декларационная кампания 2024 года
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как и в целом в Российской Федерации, с начала 2024 года стартовала декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Декларационная кампания по НДФЛ – это целый комплекс мероприятий, который включает в себя выявление физических лиц, обязанных сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, привлечение таких лиц к декларированию, а также оказание консультативной и методической помощи налогоплательщикам в части предоставления декларации с целью получения вычетов.
Представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 2 мая 2024 года. На граждан, представляющих налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных при покупке жилья, иных), установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года. При этом исключение составляют случаи, когда налогоплательщик заявляет в налоговой декларации за 2023 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты. Категории физических лиц, обязанных задекларировать свой доход, указаны в ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Самой популярной категорией являются налогоплательщики, которые в 2023 году продали недвижимость, находящуюся в собственности меньше минимального срока владения (в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре этот срок составляет 3 года).
Также обязаны предоставить декларацию 3-НДФЛ и отчитаться о своих доходах граждане, которые получили в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли. Задекларировать доход необходимо и если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода. Срок для оплаты НДФЛ, исчисленный в декларации, не позднее 15 июля 2024 года.
Самым удобным способом подать декларацию по форме 3-НДФЛ является онлайн сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц), а также Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Кроме того можно представить декларацию в налоговый орган по месту своего учета или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
УФНС России по Ханты-Мансийскому АО - Югре