Великолепная тройка: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету новые поселения Нефтеюганского района
«Ростелеком» организовал возможность подключения к интернету для жителей трех населенных пунктов в Нефтеюганском районе Югры. Почти 10 километров оптоволоконных линий связи специалисты провайдера проложили за счет собственных средств. Интернет со скоростью до 200 Мбит/с и другие услуги компании стали доступны для более чем 600 семей, живущих в многоквартирных домах и частном секторе поселений Лемпино, Усть-Юган и Чеускино.
Алла Бочко, глава Нефтеюганского района:
«Небольшим населенным пунктам Югры нужно двигаться в ногу со временем, а сегодня это невозможно без современных цифровых технологий. Теперь жители вновь подключенных территорий могут быть на связи с близкими, пользоваться государственными онлайн-услугами и обучающими сервисами. Поэтому совместная работа с "Ростелекомом" по обеспечению скоростным интернетом жителей нашего района будет продолжена в 2024 году».
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«Сегодня почти 4 500 семей Нефтеюганского района имеют техническую возможность подключить скоростной интернет от "Ростелекома". В планах – охватить оптической сетью территории всех муниципальных образований Югры. Сейчас этот показатель превышает 90 %».
«Ростелеком» организовал цифровую инфраструктуру для трех новых поселений в несколько этапов. Сначала шло строительство магистральных оптических линий связи до населенных пунктов и создание там внутренней сети передачи данных. Затем – подведение оптического канала в дома и квартиры абонентов и наконец – установка клиентского оборудования. Все это позволило людям пользоваться не только интернетом и онлайн-кинотеатром Wink, но и начать подключать различные цифровые сервисы «Умного дома»: видеонаблюдение, датчики движения, дыма и протечки воды. Популярностью у жителей частных домов в Лемпино, Усть-Югане и Чеускино пользуется услуга облачного видеонаблюдения. Каждая десятая семья из числа подключенных к интернету от «Ростелекома» приобрела камеру, чтобы присматривать за жильем через онлайн-приложение в смартфоне.
Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»