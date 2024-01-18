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Детям рассказали о зимующих птицах Югры

18.01.2024

15 января – Всероссийский  день зимующих птиц.  История этой даты связана с именем поэта Александра Яшина  и писателя Евгения Носова. Они пытались привлечь жителей городов, деревень и сёл помочь зимующим птицам в эти суровые январские морозы. Прочитав стихотворение «Покормите птиц» Александра Яшина,  Евгений Носов, чтя память друга, стал каждую осень вывешивать кормушки для птиц и привлекать к этому мероприятию жителей родного города Курска. Писатель также расклеивал листовки с этим стихотворением, читал полюбившееся произведение на городских собраниях, привлекая к инициативе всё больше неравнодушных людей.


В честь этого экологического праздника работники Берёзовского Дома культуры провели информационный час для учеников 1-3 классов, которым рассказали о птицах Югры. На встречу были приглашены инспектора заказника «Берёзовский».

Дети посмотрели презентацию о птицах, зимующих в нашем регионе. Маленьким гостям рассказали об интересных фактах из жизни птиц: среде обитания, питании, размножении и о том, чем они отличаются от друг от друга.

Для полного представления о том, как птицы переносят зимние холода, школьникам показали видеоролик о глухаре. Для того чтобы проверить полученные знания, дети выполнили несколько заданий: «Найди птицу, которая не зимует в Югре», «Угадай, кто это!». Также в ходе мероприятия ребятам были представлены свистульки-манки, с помощью которых можно показать голоса птиц.

«Покорми птиц зимой!» – таков был итог этого мероприятия, и мы уверенны, что после него школьники покормят птиц в эти лютые морозы.
Марина Табун

18.01.2024

18.01.2024