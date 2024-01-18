Детям рассказали о зимующих птицах Югры

Югорчане имеют право досрочно выйти на страховую пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста. В 2024 году стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1969 году, то есть в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1964, — в 60 лет.