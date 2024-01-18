Страховая пенсия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: условия назначения в 2024 году
Югорчане имеют право досрочно выйти на страховую пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста. В 2024 году стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1969 году, то есть в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1964, — в 60 лет.
Для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году жителям Югры необходимо соблюдение трех условий:
1. достижение пенсионного возраста;
2. наличие необходимого стажа — не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и страхового стажа — не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
3. наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) —28,2.
Напомним, что узнать количество уже имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале госуслуг. При этом если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.
Льготные условия для выхода на пенсию по старости сохраняются у женщин, родивших двух и более детей, имеющих не менее 12 календарных лет стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и не менее 20 лет страхового стажа. При соблюдении данных условий югорчанки могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет. Важное условие для указанной категории – отсутствие факта лишения матери родительских прав или ограничения ее в родительских правах.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре