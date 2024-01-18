Более полутора тысяч человек в 2023 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь в окружной больнице Нижневартовска
В 2023 году более семнадцати тысяч югорчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях региона. Так, только в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» было выполнено 1 540 сложных и уникальных вмешательств.
В прошедшем году высокотехнологичную медицинскую помощь чаще всего оказывали по профилю сердечно-сосудистой хирургии: стентирование коронарных артерий, операции на магистральных сосудах (55 процентов), травматологии и ортопедии (23 процента) и эндокринологии (5,8 процентов).
Самым дорогостоящим видом высокотехнологичной медицинской помощи, оказанным в клинике, стало эндопротезирование аневризмы грудного отдела аорты, стоимостью более 1 миллиона рублей. «В прошлом году в нашей больнице впервые было выполнено эндопротезирование аневризмы грудного отдела аорты и в эндокринологическом отделении установили 12 инсулиновых помп для пациентов с сахарным диабетом 1-го типа», - прокомментировал заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Андрей Брюхов.
Высокотехнологичная медицинская помощь в клинике оказывается на высоком уровне и продолжает своё развитие в экстренной и плановой формах.