Спектр диагностических обследований для раннего выявления онкологических заболеваний – доступен каждому
В новом году порядка 320 няганцев обследованы в рамках диспансеризации, еще 20 человек, из числа переболевавших коронавирусной инфекцией, прошли углубленную диспансеризацию. На второй этап мероприятия направлено более 90 горожан. Согласно состоянию здоровья, пациенты получат консультацию «узких» специалистов, дополнительные диагностические обследования.
Диспансеризаций предусмотрен огромный спектр обследований, направленный на ранее выявление онкологических заболеваний. В 2023 году скрининг позволил впервые диагностировать злокачественные опухоли у 22 няганцев. «Женщины проходят маммографию - для исключения рака молочных желез, также происходит взятие мазка из шейки матки - для исключения рака шейки матки. Мужчины для исключения онкологии простаты сдают анализ крови на ПСА. Кал на скрытую кровь положен представителям обоих полов с целью своевременного выявления злокачественного новообразования кишечника», - рассказала Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».
До конца 2024 года планируется охватить диспансеризацией более 19 тысяч человек. В рамках углубленной диспансеризации обследовать не менее 5 тысяч.