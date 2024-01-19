С января 2024 года семьи начали получать единое пособие в повышенном размере
С нового 2024 года в России на 7,5% вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе, единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Социальный фонд в январе в беззаявительном порядке повысил семьям размер единое пособия.
По действующим правилам, размер единого пособия для беременных женщин рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, на детей – регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России с января 2024 года размер единого пособия увеличился на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и теперь составляет для детей - 7,5 – 15 тыс. рублей в месяц, для беременных женщин - 8,4 – 16,8 тыс. рублей в месяц.
Повышенный размер пособия большинство семей начнет получать с 3 февраля. Поскольку эта дата совпадает с выходным днем, то средства будут перечислены родителям раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Напомним, что детские пособия, как правило, приходят семьям в начале каждого месяца и платятся за предыдущий месяц. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года выплата осуществляется в новом размере уже в январе.
Стоит отметить, что право семьи на выплату единого пособия из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением и затем в течение следующих 12 месяцев, на которые оно установлено, не пересматривается.
Наряду с планом мероприятий в рамках 2024 года семьи, учрежденного указом Президента РФ, продолжается работа по совершенствованию комплекса мер поддержки семей с детьми.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре