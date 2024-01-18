Правительство России подготовило законопроект о включении в границы Арктической зоны двух районов Югры
Кабинет министров подготовил законопроект о расширении границ Арктической зоны РФ. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. В Арктическую зону РФ войдут два района Ханты-Мансийского автономного округа: Березовский и Белоярский.
Михаил Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал особое стратегическое значение Арктики как территории с колоссальными экономическими возможностями.
«По поручению президента подготовлен законопроект о включении в состав Арктической зоны двух муниципальных районов ХМАО — Березовского и Белоярского», — сказал Михаил Мишустин.
По его словам, эти два района Югры по своим географическим и природно-климатическим характеристикам схожи с территориями Арктики и соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития макрорегиона.
«Это расширение наукоемких производств, разработка и реализация программы геологического изучения, освоение новых месторождений полезных ископаемых, сохранение и популяризация культурного наследия и языков малочисленных народов», — отметил премьер.
Он также подчеркнул, что эти районы автономного округа обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, в лесопереработке, энергетике, туризме, их расположение обеспечит новых логистические возможности для России, решение президента РФ по расширению границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы новых районов Арктики, повысит качество и уровень жизни граждан.