Югорский госуниверситет и колледж Китая внедрят программу двойных дипломов
Югорский государственный университет (ЮГУ) и Чжэцзянский Международный Морской колледж Китая договорились взаимодействовать в области нефтехимии, разработают общие образовательные программы и внедрят двойные дипломы. Учебные заведения подписали соответствующий меморандум, сообщила пресс-служба вуза в ХМАО.
«Подписание документа – важный виток развития сотрудничества с Китаем и нашими партнерами. Договоренности, о которых идет речь в документе, открывают новые перспективы для обучающихся и сотрудников нашего университета», - цитирует пресс-служба ректора ЮГУ Романа Кучина.
Два преподавателям китайского морского колледжа в ближайшее время приедут в ЮГУ. Они познакомятся с российской системой образования, передадут свой опыт местным преподавателям и студентам.
Напомним, в конце года руководитель высшей школы права Югорского государственного университета Станислав Розенко отмечал одним из главных событий 2023-го - активное взаимодействие с Китаем и Индией.