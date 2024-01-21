Югорский госуниверситет и колледж Китая внедрят программу двойных дипломов

С нового 2024 года в России на 7,5% вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе, единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. В связи с этим Социальный фонд в январе в беззаявительном порядке повысил семьям размер единое пособия.