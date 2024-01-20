Новый УЗИ аппарат куплен по нацпроекту в БУ «Игримская районная больница»
Ультразвуковой аппарат экспертного класса Mindray DC-80 Exp поступил в учреждение. Приобретение оборудования стало доступно благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». «Новый УЗИ аппарат уже введен в эксплуатацию и удобен в использовании. Большой удобный монитор позволяет подробно рассмотреть точные изображения. Функционал аппарата позволяет делать вычисления и составлять протоколы обследования. Это намного облегчает работу врача», - рассказал врач- узист Василий Куцов.
Напомним, Федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и рассчитана до 2025 года. Её задача – приблизить медицинскую помощь населению районов за счет устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки новых объектов, а также ремонта действующих медицинских организаций.
dzhmao.ru