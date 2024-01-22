В Югре торжественно откроют Год семьи
2024 год в стране Годом семьи объявил Президент России Владимир Путин в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Торжественное открытие года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 26 января при участии губернатора Югры Натальи Комаровой и Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Посредством видеосвязи к мероприятию присоединятся жители всех муниципалитетов региона, основной площадкой станет Арт-резиденция Ханты-Мансийска.
В муниципальных образованиях в день открытия будут организованы семейные мастер-классы, соревнования, конкурсы, семейные творческие вечера и форумы, съезды, слёты, встречи с известными семьями, представителями династий, дни единых действий в формате семейного волонтёрства, акции и флешмобы — всего более 300 мероприятий, участниками которых станут тысячи югорчан. Кроме того, 26 и 27 января семьи Югры смогут бесплатно посетить музеи и концерты.
Формат одновременного открытия года со всеми муниципалитетами подчёркивает также объявленный губернатором в Ханты-Мансийском автономном округе Год народного сплочения.
«Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения — сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего Президента, сплочения югорчан в одну Команду Югры — Команду развития нашего региона», — подчеркнула Наталья Комарова в ходе ежегодного отчёта о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружной думы и представителям общественности региона.
Стоит отметить, что в настоящий момент в Югре формируется план мероприятий Года семьи. На сегодняшний день он включает в себя более 120 региональных событий и активностей, в том числе на стенде Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Планируется, что документ будет утверждён правительством округа уже 19 января на очередном заседании.
Напомним, Год семьи в России откроется уже в эту пятницу в Москве Всероссийским семейным форумом «Родные — Любимые». Его участниками станут семейные династии из каждого региона страны с экспозициями на выставке-форуме «Россия». Югру здесь представит семья педагогов Макуриных из посёлка Высокий Мыс Сургутского района. Стаж семейной жизни — 41 год. Анатолий Фёдорович и Елена Валерьевна воспитали трёх дочерей, имеют семь внуков. Родословная ветвь семьи составляет восемь поколений педагогов.
Отметим, приоритет работы правительства автономного округа, губернатора Югры — поддержка семей с детьми.
«Основной фокус решений на 2024 год — благополучие семей, в том числе многодетных. Опыт работы у нас уже есть. В 2019 году мы работали по программе Года семьи в Югре», — отметила Наталья Комарова в ходе ежегодного отчёта о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения к жителям, депутатам окружной думы и представителям общественности региона.
Так, в регионе проживают более 40 тысяч многодетных семей. Только для семей с детьми в Югре доступны более 50 мер поддержки, установленные на федеральном и региональном уровнях. Одна из них — Югорский семейный капитал. Право на его получение возникает однократно при условии регистрации рождения (усыновления) ребёнка (детей). С этого года по поручению губернатора размер выплаты был увеличен до 177 тысяч рублей. Кроме того, в Югре многодетным семьям выплачивают единовременное пособие для подготовки ребёнка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года, в том числе при поступлении в первый класс образовательной организации.