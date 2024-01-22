Россияне через QR-коды смогут пожаловаться на состояние больниц и школ

Россияне через QR-коды смогут пожаловаться на состояние школ, больниц и других социальных значимых объектов. До конца 2024 года они появятся на более чем 6 тыс. объектов, которые реализуют в рамках нацпроектов, сообщили 19 января «Известиям» в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.