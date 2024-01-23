Предприятие из Югры – победитель отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА 2023»
Стали известны победители Отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023». Конкурс направлен на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий различных отраслей производства и услуг в России.
В числе ключевых критериев независимой экспертной оценки проекта «ГЕММА» – соответствие предпочтениям современного потребителя, применение новейших достижений в области качества на мировом рынке, непрерывное развитие и уровень ведения бизнес-процессов в организации.
В этом году автономный округ представила организация из сферы образовательных услуг.
По итогам отборочного этапа, победителем стало учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр Федеральной противопожарной службы по Югре». Организация продемонстрировала высокие показатели качества оказываемых услуг и сервиса на отборочном этапе конкурса.
Учреждение специализируется на образовательных программах в сфере подготовки специалистов системы МЧС России, обучение членов добровольной пожарной охраны, повышение квалификации по пожарной безопасности, пожарно-техническому минимуму и обучение курсантов пожарно-спасательного профиля.
По итогам конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2023» золотую медаль получили более 70 российских предприятий, представляющие различные сферы бизнеса.
Отметим, запись мероприятия и список победителей доступны на официальном сайте конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА».