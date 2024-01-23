Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре назначило единое пособие родителям более 134 тысяч детей в 2023 году
ОСФР по ХМАО-Югре в ушедшем 2023 году назначил единое пособие родителям более 134 тысяч детей до 17 лет и 5 тысячам беременным женщинам.
Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Размер выплаты зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.
С нового 2024 года вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия. В Югре среднем размер пособия увеличен на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и теперь составляет: для детей – 10,2 – 20,4 тысяч рублей в месяц, для беременных женщин – 11,1 – 22,2 тысячи рублей в месяц.
При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением.
Социальный фонд назначает единое пособие в удобном формате социального казначейства. Это значит, что родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также обратиться за пособием можно в клиентскую службу СФР или МФЦ.
Единое пособие – мера государственной поддержки для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин введена в России с 2023 года. Пособие заменило несколько ранее существовавших детских и материнских выплат. На выплату имеют право семьи с невысокими доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия Соцфонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре