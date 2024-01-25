«Каслающий музей». Впервые в Ханты-Мансийске
30, 31 января 2024 года проект «Каслающий музей» Шурышкарского районного музейного комплекса имени Г.С. Пузырева впервые в залах музея «Торум Маа».
В программе 4 выставочных проекта:
- «Свидетели ушедших эпох». Самые яркие археологические находки, сделанные на территории Ямала.
- «Князья земель Куноватских». История одного из самых могущественных родов северных князей – рода Артанзеевых.
- «Тыр-бур мичлун» («Совершенная красота») – «Гордость ижемки». Подлинные женские головные уборы из фондов Муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г.С. Пузырева».
- «Приоткрывая тайну скрытых смыслов». Уникальная коллекция сакральных предметов из фондов Овгортского краеведческого музея им. Е.И. Тыликовой.
Торжественное открытие проекта «Каслающий музей» состоится 30 января в 12:00.
Проект работает только два дня с эксклюзивными экскурсиями и программами авторов – сотрудников Шурышкарского районного музейного комплекса.
Посещение проекта – на безвозмездной основе
Часы работы с 10:00 до 17:30
Наш адрес: ул. Комсомольская, 30
Тел.: +7(3467)35-34-23