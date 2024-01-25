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Для слабовидящих

«Каслающий музей». Впервые в Ханты-Мансийске

25.01.2024

 

30, 31 января 2024 года проект «Каслающий музей» Шурышкарского районного музейного комплекса имени Г.С. Пузырева впервые в залах музея «Торум Маа».

 

В программе 4 выставочных проекта:

  • «Свидетели ушедших эпох». Самые яркие археологические находки, сделанные на территории Ямала.
  • «Князья земель Куноватских». История одного из самых могущественных родов северных князей – рода Артанзеевых.
  • «Тыр-бур мичлун» («Совершенная красота») – «Гордость ижемки». Подлинные женские головные уборы из фондов Муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г.С. Пузырева».
  • «Приоткрывая тайну скрытых смыслов». Уникальная коллекция сакральных предметов из фондов Овгортского краеведческого музея им. Е.И. Тыликовой.

 

Торжественное открытие проекта «Каслающий музей» состоится 30 января в 12:00.

 

Проект работает только два дня с эксклюзивными экскурсиями и программами авторов – сотрудников Шурышкарского районного музейного комплекса.

 

Посещение проекта – на безвозмездной основе

Часы работы с 10:00 до 17:30

 

Наш адрес: ул. Комсомольская, 30

Тел.: +7(3467)35-34-23

 

25.01.2024

25.01.2024