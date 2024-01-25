В Тюмени пройдет перфоманс «Дни Блокады»!
27 января «Молодая Гвардия» проведет перформанс «Дни Блокады». Его цель — развить и воспитать в подрастающем поколении чувство гордости за свою страну, а также почтить память миллионов граждан, погибших за свою Отчизну. Стать зрителем перфоманса сможет каждый желающий. Мероприятие состоится в 13:00 в ТРЦ «Кристалл».
«Прошел 81 год с того момента, когда Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Она длилась 872 дня и за это время наша страна понесла большие потери. Это было действительно страшное время, и сегодня мы хотим напомнить о тех событиях, которые происходили в истории нашей страны», — прокомментировал Владимир Сбитнев, федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тюменской городской Думы.
По словам организаторов, в рамках мероприятия пройдет театрализованная постановка по дневнику советской школьницы Тани Савичевой. Она будет интересна как юному поколению, так и взрослым.
«Дневник Тани стал символом блокадного Ленинграда. Каждый из нас знает о событиях того времени многое и, в частности, благодаря её дневнику. Всем нам об этом рассказывали родители, бабушка, дедушка или учителя в школе. И потому, когда мы решили провести мероприятие, посвященное Блокаде, мы поняли: это то, что стоит показать тюменцам», — рассказала Ангелина Лупушор, постановщик перфоманса.
В конце мероприятия активисты массово выйдут с фотографиями Ленинграда времён Блокады, а также с портретами героев под «Героическую» симфонию советского композитора Д.Д. Шостаковича.