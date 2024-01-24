В Югре продолжается строительство школ и детских садов

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко завершилось Первенство автономного округа по биатлону, посвященное памяти сотрудника ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – кавалера ордена Мужества сержанта полиции Виктора Николаева.