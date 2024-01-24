В Югре продолжается строительство школ и детских садов
В правительстве автономного округа прошло заседание координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, которое провёл заместитель губернатора Югры Сергей Черняев.
В ходе заседания участники проконтролировали строительство объектов образования, возводимых в рамках национального проекта «Образование».
По словам главы Кондинского района Андрея Мухина, в школе-детском саду деревни Ушья завершаются строительно-монтажные работы, работы завершены на 98%, выполняются пуско-наладочные работы.
В Октябрьском районе идёт реконструкция здания Малоатлымской средней общеобразовательной школы под школу-детский сад. На данный момент ведутся работы по монтажу кровли здания, внутреннего отопления, устройству арматурных каркасов и монтажу пожарных резервуаров.
Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал о строительстве городского объекта образования: «В настоящее время на территории детского сада на 320 мест ведётся внутренняя отделка помещений, идут работы по устройству сетей электроснабжения, систем отопления и вентиляции. Также в начале февраля подрядчик приступит к облицовке фасадов».
Заместитель губернатора Югры Сергей Черняев поручил главам соблюдать сроки ввода в эксплуатацию объектов образования.
Далее исполнительный директор фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Югры Михаил Павлов доложил о реализации мероприятий по защите прав дольщиков: «В реестре в настоящее время остаётся пять проблемных объектов, по двум из них в Нефтеюганске и Сургуте права граждан практически восстановлены, ведётся работа с публичной правовой компанией “Фонд развития территорий”, чтобы исключить эти объекты из реестра».
Отметим, в Сургуте строительная готовность дома № 2 ЖК «Уютный» составляет 70,8%, а в Нефтеюганске готовность первой секции дома № 53 микрорайона 16А составляет 92,8%.
Отметим, по итогам 2023 года выполнение целевых показателей кассового освоения федеральных средств по всем региональным проектам составило 100%.