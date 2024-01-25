В столице Югры завершилось первенство по биатлону, посвященное памяти кавалера ордена Мужества, сотрудника ОМОН «Стерх» Виктора Николаева
В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко завершилось Первенство автономного округа по биатлону, посвященное памяти сотрудника ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – кавалера ордена Мужества сержанта полиции Виктора Николаева.
В торжественной церемонии закрытия соревнований приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Михаил Клепалов, заместитель директора АУ «ЮграМегаСпорт» Игорь Черников, главный тренер сборной Югры по биатлону, олимпийский чемпион Евгений Редькин и Вера Николаева – мама Виктора.
В первый день стартов юные спортсмены17-18 лет состязались в гонке протяженностью 12,5 км, а девушки – 10 км. Во второй – прошёл спринт на 7,5 км для юношей и 6 км для девушек.
За каждый промах к результату гонки прибавлялось штрафное время, а на спринтерской дистанции с двумя огневыми рубежами за каждый промах участник пробегал штрафной круг.
По итогам соревнований среди юношей победителями в гонке на 12,5 км стали юные спортсмены из Ханты-Мансийска – Иван Филатов (I место), Денис Моренков (II место) и Егор Вагин (III место).
Среди девушек первые строчки подиумов в гонке на 10 км у Юлии Собяниной из столицы Югры (I место), Виктории Шмарук из Ханты-Мансийска (II место) и Александры Цимбалистовой из Нижневартовска (III место).
В спринте среди юношей на 7,5 км победителями стали жители окружной столицы Александр Баландин (I место) и Иван Филатов (II место), а также Артем Баимов из Нягани (III место).
Среди девушек в дистанции на 6 км победу одержали хантымансийки Юлия Собянина (I место) и Галина Злоказова (II место), а также Галина Багрина, представлявшая Октябрьский район (III место).
«Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по биатлону, посвященное памяти сотрудника ОМОН «Стерх» сержанта полиции Виктора Николаева, мастера спорта по биатлону, проходит в столице Югры ежегодно, что позволяет юным спортсменам получить достойный опыт на одной из самых лучших в мире лыжных трасс и сохранить светлую память о представителе нашего ведомства», – отметил полковник полиции Михаил Клепалов, подводя итоги мероприятия.
Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и медалями.