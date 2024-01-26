Уважаемые читатели!
С нового 2024 года журналисты редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» начали озвучивать свои газетные материалы на хантыйском и мансийском языках. Поэтому у вас, дорогие читатели, появилась возможность ещё и прослушать статьи на родных языках.
В каждом номере газеты автор будет зачитывать свои материалы. Аудиофайлы можно будет найти в интернет-издании «Ханты Манси Мир» непосредственно под статьями.
Для сохранения и развития родных языков Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2022 – 2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов с целью привлечь внимание мировой общественности к критическому положению многих языков коренных народов и мобилизовать заинтересованные стороны и ресурсы для их возрождения, сохранения и продвижения.
Языковеды считают, что хантыйский и мансийский языки находятся на грани исчезновения. Мы, журналисты национальной редакции, в свою очередь, делаем попытки для сохранения и продвижения родных языков в Интернет- пространстве. У читателей и всех заинтересованных в изучении хантыйского и мансийского языков появилась прекрасная возможность слушать живую речь носителей родных языков.
Галина Кондина