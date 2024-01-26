36 ветеранов Великой Отечественной войны в Югре получили выплату к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда
Отделение ОСФР по ХМАО – Югре перечислило 36 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих на территории округа, выплату к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Согласно указу президента, выплата составляет 50 тысяч рублей и разово предоставляется награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все ветераны получили средства до новогодних праздников.
Деньги были перечислены вместе с пенсией за декабрь, доставка которой осуществлялась с начала прошлого месяца. В результате к середине декабря большинство ветеранов уже получили юбилейную выплату. Прежде всего средства были переведены через банки. Доставка через почтовые отделения продолжалась почти до конца месяца. Ветеранам, которых почтальон не застал дома перед Новым годом, праздничная выплата повторно доставляется с 3 января вместе с пенсией. Курьеры будут разносить выплаты вплоть до 25 января.
Напомним, что 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться в этом году 27 января. Блокада Северной столицы длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады, по разным данным, погибли от 600 тыс. до 1,5 млн горожан.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре