Почти 50 тысяч югорчан переехали из аварийного жилья в комфортные дома
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на территории Югры реализуется программа расселения аварийного жилья. Переселение людей в новые, комфортабельные квартиры осуществляется опережающими темпами. Округ входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации.
С 2019 года по этой программе расселено более 740 тыс.кв.м, 47,2 тысячи человек отметили новоселье. В 2023 году более 10 000 человек переехали в благоустроенные квартиры.
До конца этого года запланировано расселить 56,793 тыс.кв.м., в том числе 27,881 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года.