12 объектов здравоохранения построили в Югре в 2023 году
В 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», иницированного Президентом Владимиром Путиным, Югра выполнила все планы. Из 12 объектов, введенных в эксплуатацию, 7 построены с опережением сроков.
В конце декабря прошла общественная приемка еще одного объекта - районной поликлиники в Березово. Медучреждение было построено 40 лет назад и давно нуждалось в ремонте. После окончания работ, площадь больницы за счет пристроенного двухэтажного блока увеличилась на 600 квадратных метров.
«Хочу выразить слова благодарность всем, кто принимал участие в реконструкции поликлиники. Мои коллеги получили новые уютные рабочие места, жители Березовского района – возможность получения доступной, качественной медицинской помощи в новых комфортных условиях», - отметила исполняющая обязанности главврача Екатерина Сагандукова.
Обновленное современное здание поликлиники оснащено лифтами для маломобильных групп населения. В поликлинике расположатся рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, отделение функциональной диагностики и лаборатории.