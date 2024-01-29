Состоялась церемония открытия Года семьи в Югре
В арт-резиденции «Центр молодёжных проектов» в Ханты-Мансийске в торжественной обстановке состоялось открытие Года семьи. Церемония проходила в режиме видеоконференции во всех муниципальных образованиях автономного округа. С приветственным словом выступили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.
Затем Владимир Якушев вручил медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье Виктории и Эдуарда Лужецких из Югорска, благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина члену президиума движения «Матери России», председателю регионального отделения ВОД «Матери России» Югры, председателю регионального отделения «Многодетная семья и семья с ребёнком инвалидом» Елене Гридасовой из Нижневартовска.
Наталья Комарова вручила медали Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава» Зульфие Нигматуллиной из Когалыма, Светлане Веделевой из Пыть-Яха, Елене Власовой из Октябрьского района. Медали Ханты-Мансийского автономного округа «Отцовская слава» удостоен Рустам Нигматуллин Хайдарович из Когалыма.
В этом же зале ветераны Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Нина Дмитриевна Воронова, Лариса Дмитриевна Гавриленко, Лидия Васильевна Филатова были удостоены Нагрудным знаком «К 80-летию снятия блокады Ленинграда». Губернатор Югры лично в руки вручила памятные подарки.
Ещё одним важным событием стала церемония передачи огня семейного очага от семьи Татьяны и Виталия Русскиных окружному ЗАГСУ. Напомним, свадебная церемония семьи Русскиных состоялась в Дни Ханты-Мансийского автономного округа на Международном форуме «Родные – Любимые». Именно там был зажжён семейный огонь.
Поздравить югорчан с открытием года в Юрге прибыли председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога и руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Светлана Омельченко. В рамках проекта «Знание. Герои» они провели встречи с молодёжью, юнармейцами, кадетами, волонтёрами Победы.
Тамара Мерова