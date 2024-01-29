Всей семьёй приятно провели время
На игровых и выставочных площадках 26 и 27 января в Арт-Резиденции «На берегу» было многолюдно и весело. Здесь в честь открытия года в Югре были организованы семейные мастер-классы и соревнования по адаптивным видам спорта, тренировки и весёлые старты, конкурсы и встречи с интересными людьми. Особую атмосферу внесли фотозоны, общительные ростовые куклы. Все посетители отлично провели здесь семейный досуг и узнали много нового, прекрасного.
На одной из площадок свою программу «Традиционные игры обских угров» представили сотрудники музея под открытым небом «Торум Маа», где гости могли познакомиться с играми народов, издревле живущих на территории нашего округа. Дети и взрослые учились нескольким вариантам игр в палочки, разгадывали удивительные северные головоломки, а игрой в камешки развивали ловкость рук. Играя в импровизированной обстановке летнего дома «Большой дом» тренировали память, а также познакомились с небольшой, но поучительной сказкой «Клюквинка и Травяная косичка» Еремея Даниловича Айпина. Все виды игр привлекали внимание и приводили в восторг самых маленьких, а у взрослых вызывали любопытство и удивление.
Артисты Ханты-Мансийского театр кукол пробовали научить гостей настоящей магии искусства, создавать спектакли из подручных материалов и тут же ставить небольшие сценические этюды.
Волонтёры сообщества «Шьём для наших» представили свою продукцию и рассказали горожанам о своём движении. К сообществу может присоединиться каждый желающий помочь ребятам, участвующим в СВО. Девочки-кадеты тут же интересовались уроками вязания, а мальчиков больше привлекало обмундирование солдат.
Надо сказать, что открытие года семьи в Югре проходило одновременно во всех муниципальных образованиях, где на местах проводились различные культурно-образовательные мероприятия.
Тамара Мерова