Всей семьёй приятно провели время

На игровых и выставочных площадках 26 и 27 января в Арт-Резиденции «На берегу» было многолюдно и весело. Здесь в честь открытия года в Югре были организованы семейные мастер-классы и соревнования по адаптивным видам спорта, тренировки и весёлые старты, конкурсы и встречи с интересными людьми.