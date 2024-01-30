Югра увеличит объемы строительства жилья
Департамент внутренней политики сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев доложил о достижении показателя «Объем жилого строительства» регионального проекта «Жилье» на 2024 год.
«Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования», — доложил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
«Обратите внимание на необходимость синхронизации этой работы с точками роста экономики. Это особая экономическая зона в Нягани, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В этой связи соответствующие коэффициенты должны быть максимально обеспечены», — сказала губернатор Югры.
Глава региона Наталья Комарова подчеркнула, что стоит задача в 2024 году ввести в эксплуатацию все объекты регионального проекта «Жилье», отметила, что главы муниципальных образований лично обеспечивают и отвечают за данный показатель.
Отметим, по итогам 2023 года по национальному проекту «Жилье и городская среда», который реализуется в России с 2018 года по поручению Президента страны, в Югре введено 955 300 кв. метров жилья. За год в регионе возвели 307 многоквартирных домов. Из аварийных домов в новостройки в прошлом году переехали свыше 10 тысяч югорчан.
В этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее одного миллиона кв. метров жилья. Это позволит улучшить жилищные условия и качество жизни еще большему числу югорчан.
Пресс центр Правительства Югры