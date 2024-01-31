Главный врач ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа подвела итоги прошедшего года
2023 год для нас был особенным.
Мы отметили юбилейные даты и знаковые встречи
Подвели итоги 20 летней работы отделения Центра амбулаторной хирургии. Это хирургическая помощь за 1 день! Пациенты после операции идут домой и наблюдаются врачами амбулаторно. В подразделении используют современные эффективные хирургические методики, не требующие длительного послеоперационного восстановительного периода. Здесь проводят более одной тысячи операций в год. Всего за 20 лет выполнено более 19 тысяч операций.
Реанимации для новорожденных – 25 лет. В прошлом году здесь проходили лечение около 320 малышей. Спасли 40 малышей с массой тела от 500 до 1500 грамм.
10 лет мы лечим на установке «Гамма-Нож». У нас самый большой опыт лечения за Уралом. Укрощаем даже самые агрессивные опухоли головного мозга. Ежегодно более 150 неинвазивных операций при доброкачественных и злокачественных. новообразованиях головного мозга, в том числе множественных. Наши врачи могут лечить одномоментно до 32 метастазов, это самое большое количество в стране. В настоящий момент рекордом в мире считается 97 метастазов, пролеченных в японской клинике.
В последние годы мы переживаем период модернизации Службы крови. В 2023 году отделение отметило свой 70 летний юбилей. Здесь работает профессиональная команда трансфузиологов, применяются современные методы заготовки и фракционирования крови. Специалисты увеличили количество доноров крови и привлекли доноров костного мозга в Федеральный регистр доноров. Работу Службы крови отметили в декабре на Федеральном уровне. Федеральное медико-биологическое агентство признало работу трансфузиологов больницы одной из самых успешных по результатам Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Наставничество».
В прошедшем году мы встречали главного трансплантолога страны Сергея Готье и его команду. Между лечебным учреждение и Центром трансплантологии подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках клинической, образовательной, научной и методической деятельности.
Мы продолжаем развивать органное донорство. Всего с начала развития Службы трансплантологии наши врачи выполнили более 130 пересадок органов и тканей.
Освоили новое оборудование и внедрили передовые методы лечения и диагностики
Более 3 тысяч высокотехнологичных операций провели в 2023 году в нашем лечебном учреждении. Это каждая 4-ая от общего количества оперативных вмешательств.
Активно осваиваем лапароскопические вмешательства, увеличиваем количество робот-ассистированных операций, расширяем спектр этих вмешательств. Мультидисциплинарный подход позволяет выходить за рамки стандартных методов оперативного лечения, что даёт шанс пациентам, которые ранее считались неоперабельными.
К примеру, за плечами кардио-торакальной команды уже немало одномоментных операций при сочетании онко- и кардиопатологии. Работа в четыре руки у операционного стола стала уже рутиной для хирургов разных профилей.
Врачи-урологи освоили электромагнитный принцип дробления камней. В урологическом отделении приступил к работе дистанционный ударно-волновой аппарат для дробления камней - контактный литотриптер. Лечение проходит без повреждения кожных покровов, без вхождения через естественные отверстия в организме, без наркоза. Это безоперационное вмешательство. Самый современный аппарат в мире, который позволяет работать под рентгеновским и ультразвуковым наведением. Таких аппаратов в стране пять.
В 2023 году в педиатрическом отделении установили многофункциональный беспроводной аппарат ЭЭГ- видеомониторинг. Оборудование отличается высокой точностью, и служит для проведения дневного и ночного исследования ЭЭГ. Благодаря обследованию врач ставит более точный диагноз, контролирует эффективность проводимого лечения и, при необходимости, корректирует терапию.
В канун Нового года долгожданный позитронно-эмиссионный томограф доехал до Ханты-Мансийска, несмотря на геополитическую обстановку. Идет работа по вводу в эксплуатацию оборудования и клинического обучения сотрудников учреждения. Начало выполнения диагностических процедур запланировано на февраль.
В отделении ранней реабилитации мы запустили иновационную роботизированную систему восстановления навыков ходьбы Walkbot. Аппарат интересен тем, что комбинирует функциональную локомоторную терапию с мотивацией и оценкой состояния пациента посредством расширенных инструментов обратной связи и виртуальной реальности, что устанавливает новые стандарты в роботизированной реабилитации.
Все, что запланировали, получилось. Потому, что мы работаем в команде с Департаментом здравоохранения Югры, с коллегами из других медицинских учреждений, при поддержке руководства округа. Вместе мы преодолеем трудности и реализуем все задуманное!
Информация БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»