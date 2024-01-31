Социальный фонд 1 февраля проиндексирует социальные и страховые выплаты на 7,4%

С 1 января 2024 года произошел ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Социальный фонд проиндексировал страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также автоматически пересчитал размеры детских пособий. Какие ещё нововведения ожидать жителям Югры?