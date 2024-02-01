Изменения в услугах Социального фонда для югорчан в 2024 году
С 1 января 2024 года произошел ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Социальный фонд проиндексировал страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также автоматически пересчитал размеры детских пособий. Какие ещё нововведения ожидать жителям Югры? Какие услуги перешли в разряд проактивных? На эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке РИЦ «Югра» рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Прежде всего с января увеличены страховые пенсии неработающих югорчан. Согласно подписанному Президентом федеральному закону, повышение составило 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация затронула более 311 тысяч получателей страховых пенсий, чьи выплаты были в среднем увеличены на 2 389 рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих югорчан вырос до 33 790 рублей.
Стоимость коэффициента повышена со 123 до 133 рублей. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличился с 7 567 до 8 134 рублей.
Изменились требования для пенсии по старости
В 2024 году возраст выхода на пенсию по старости не изменился. Стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1964 году, то есть в возрасте 60 лет, и мужчины, родившиеся в 1959, — в 65 лет.
Снижение общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет возможно при наличии не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и страхового стажа — не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) —28,2.
Узнать количество уже имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале госуслуг. При этом если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.
С января 2024 года повысился прожиточный минимум, как это повлияло на меры социальной поддержки населения
Согласно подписанному Президентом закону о федеральном бюджете, в январе повысился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сумма прожиточного минимума на детей в 2024 году составляет 20 467 рублей.
Например, до Нового года единое пособие на детей в Югре составляло от 9 840 до 19 680 рублей (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). После индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 393,5 до 787 рублей в месяц и составит от 10 233,5 до 20 467 рублей. Для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 11 137 до 22 274 рублей в месяц.
Кроме единого пособия также повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет.
Все повышения в январе Социальный фонд осуществил беззаявительно, поэтому югорчанам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.
Повышения в 2024 году
Ещё одно повышение ожидается с 1 февраля. Социальный фонд проиндексирует на 7,4% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка составит 630,4 тысяч рублей, на второго ребенка составит 833 тысячи рублей. Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 135 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%.
Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Для этого необходимо войти в личный кабинет в раздел «Услуги» – «Категории услуг» – «Семья и дети» – «Сертификат на материнский капитал» – «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».
С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.
Увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из средств материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. В прошлом году это было возможно в течение первых 3 месяцев с рождения, сейчас такая возможность у родителей действует в течение полугода после появления ребенка.
Расширился перечень способов на что можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.
Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.
В этом году вырастут больничные и декретные выплаты
Пособия по беременности и родам и выплаты по больничному листу вырастут в 2024 году почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день вырастет с 2 736,99 рублей до 4 039,73 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц вместо 33 тысяч рублей в месяц, как в прошлом году.
Сохранены пособия по уходу за ребенком при выходе на работу
С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.
Также, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, работающих на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента) по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.
Нововедения в мерах социальной поддержки в 2024 году
В этом году нас ждет расширение проактивных услуг. Что это значит? Проактивный формат предполагает, что гражданам не нужно самостоятельно обращаться за назначением выплаты и предоставлять какие-либо документы. Социальный фонд будет сам оформлять меры поддержки на основании данных, которые поступают через систему межведомственного взаимодействия.
С 1 января Социальный фонд перешел к оформлению в беззаявительном порядке социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Теперь Фонд назначает выплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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