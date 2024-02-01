Соцфонд проактивно оформит участникам СВО электронный сертификат на покупку ТСР
В 2024 году Социальный фонд будет проактивно выпускать электронный сертификат для демобилизованных участников СВО на всю номенклатуру технических средств реабилитации (ТСР), указанных в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида.
Людям, получившим военную травму, не потребуется подавать заявление на оформление сертификата – фонд все сделает сам после получения информации об установлении инвалидности и необходимости обеспечения техническими средствами реабилитации.
Сегодня электронный сертификат является самым оперативным вариантом получения ТСР для ветеранов специальной военной операции (СВО). Он позволяет приобрести нужное изделие в короткие сроки и учесть пожелания человека с инвалидностью по всем параметрам изделия. Это быстрее, чем ждать компенсацию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации или государственную закупку изделия. В то же время гражданин вправе отказаться от электронного сертификата и выбрать другой способ обеспечения.
Использовать сертификат можно в торгово-сервисных предприятиях, интернет-магазинах и маркетплейсах, которые подключены к системе электронных сертификатов. Список таких точек продаж указан в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда.
Сертификатом легко воспользоваться, поскольку он привязан к карте «Мир». В момент оплаты достаточно указать номер карты, после чего система увидит доступные сертификаты и учтет зарезервированные на них средства. Контролировать статус и номинал электронного сертификата можно через портал госуслуг.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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