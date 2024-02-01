В Югре стартовал Окружной Весенний Этнофест
Окружной Дом народного творчества Югры объявляет о начале конкурса «Окружной Весенний Этнофест», приуроченного к традиционному празднику обских угров Вурна хатл или Вороньему дню.
Заявки от творческих коллективов, сольных исполнителей, а также художников, народных умельцев и мастериц принимаются
до 22 марта 2024 года в номинациях:
- исполнительское искусство «Мелодия журавля»;
- изобразительное и декоративно-прикладное творчество «Подарок вороне».
Свой талант могут продемонстрировать югорчане от 8 лет
и старше, заполнив заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/65aa15d62530c20561a62439/
Итоги конкурса будут объявлены 15 апреля в группе Окружного Дома народного творчества Югры во ВКонтакте (https://vk.com/odntugra86).
Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос
в размере 200 рублей, реквизиты для оплаты указаны в Положении - https://disk.yandex.ru/i/-tWvMgJBzw08Fw