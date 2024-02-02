В Югре максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличен на 49%
Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей в 2024 году увеличился на 49%.
После объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который раньше был в Пенсионном фонде. В связи с этим происходит увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и по уходу за ребенком.
Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году вырос с 83 до 122 тысяч рублей в месяц, а максимальный размер пособия по беременности и родам увеличился с 383 до 565 тысяч рублей за 140 дней беременности. При этом предельное пособие по уходу за ребёнком теперь составляет 49 тысяч рублей в месяц.
Напомним, больничный оплачивается в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа. Пособие по беременности и родам назначается в размере 100% среднего заработка, а пособие по уходу за ребенком — 40%.
Для расчета этих выплат учитывается средний заработок за 2 года, предшествующих году наступления страхового случая. Так, в 2024 году учитывается средний заработок работника за 2022 и 2023 годы.
За 2023 год Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило более 700 тысяч больничных листов и назначило более 10 тысяч пособий по беременности и родам.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре