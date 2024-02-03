Продолжается прием заявок на участие в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»
Организация «Национальные приоритеты» совместно с министерством спорта России приглашает жителей Югры принять участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре».
Поддержка спортивных проектов способствует увеличению занимающихся спортом жителей страны. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.
Конкурсанты могут представить проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в офлайн, так и онлайн-форматах.
Основные номинации конкурса:
- «Точка старта» – проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.
- «Масштаб» – проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.
- «Дети в спорте» – направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 18 лет.
- «Трансформация в спорте» – направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.
- «Безграничные возможности» – проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.
В конкурсе могут принять участие граждане России, в возрасте от 18 лет и постоянно проживающие на территории страны, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет.
Для того, чтобы стать участником Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», необходимо зарегистрироваться на сайте https://тывигре.рф/ и отправить заявку до 11 февраля.
Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции. Для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».