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Для слабовидящих

Спеть с Югрой приглашает Окружной Дом народного творчества

05.02.2024

Песня – верный друг навсегда: от колыбели до преклонного возраста. И в радости, и в печали поёт душа человека.

Для тех, кто с песней по жизни идёт, Окружной Дом народного творчества Югры открывает приём заявок на участие в Окружном фестивале-конкурсе «Пой с Югрой».

Конкурс проводится в следующих номинациях

- «Эстрадно-джазовый вокал» (соло/ ансамбль);

- «Авторская песня» (соло/ансамбль);

- «Вокально-инструментальный ансамбль»;

- «Семейный вокальный ансамбль».

Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе – на ваш выбор.

До 20 мая направьте конкурсные работы (видеозаписи)
и заявку по ссылке:

https://forms.yandex.ru/cloud/65a0c250f47e7321b3057c2d/ 

 

Трансляция творческих номеров победителей Фестиваля состоится в День России, 12 июня 2024 года, на портале Культура.РФ и в официальной группе Окружного Дома народного творчества Югры во ВКонтакте - https://vk.com/odntugra86.

Узнать более подробную информацию о Фестивале и условиях участия можно и по телефонам организаторов: 8(3467)33-30-37, 32-48-29 и из Положения –

https://disk.yandex.ru/i/ZjZGOughQ87wRw.

05.02.2024

05.02.2024