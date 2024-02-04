Офицеры Росгвардии приняли торжественную клятву у кадет подшефной школы в Нижневартовске
В преддверии 81-ой годовщины со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» приняли участие в торжественной церемонии посвящения учащихся начальных классов подшефной школы № 10 города Нижневартовска в кадеты профильных классов Росгвардии и МЧС.
Более 30 ребят перед лицом своих товарищей, учителей, почетных гостей и родителей поклялись свято соблюдать устав школы и кодекс кадетской чести, с достоинством нести звание кадета и стать надежным защитником своего Отечества – Российской Федерации.
В своем напутственном слове офицер ОМОН «Сокол-ЮГРА» капитан полиции Андрей С. поздравил учащихся с этим важным и символичным моментом и пожелал ребятам стремиться к совершенствованию своих знаний и физических способностей, преодолевать все трудности на жизненном пути, любить Родину, уважать старшее поколение и быть патриотами своей страны.
В образовательную программу кадетов включены занятия по строевой, огневой и физической подготовке, изучение военной истории и традиций войск правопорядка России.
Также в рамках памятной даты специалист-кинолог ОМОН «Сокол-ЮГРА» прапорщик полиции Максим Т. провел внеклассное мероприятие для учащихся лицея № 1 им. А.С. Пушкина г. Нижневартовска.
Специалист Росгвардии рассказал ребятам о непоколебимой стойкости и бессмертных подвигах воинов Красной армии и войск НКВД во время героической обороны города на Волге, а также поделился интересными историями из жизни служебных собак Росгвардии и продемонстрировал мастерство и выучку служебной собаки по кличке «Зенди».
В завершение встречи ребята поблагодарили кинолога ОМОН за познавательное мероприятие.
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