Югра — в лидерах рейтинга по работе с обращениями граждан
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» за 2023 год. Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку топа.
Платформа создана для быстрого решения актуальных проблем граждан, обеспечивает единый стандарт подачи обращений граждан в органы власти и организации.
При составлении рейтинга регионы оценивались по 23 показателям, разделённым на два направления: работа с сообщениями и общественные голосования. Также учитывалась активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем и уровень удовлетворённости ответами.
Сегодня на платформе с сообщениями граждан работают более 1,5 тысячи органов власти и организаций автономного округа, в том числе многофункциональные центры, управляющие компании, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Югре, региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России, региональный отдел Фонда обязательного медицинского страхования России.
Югра попала в тройку лидеров за счёт применения механизма ускоренного рассмотрения сообщений, строгого контроля за соблюдением сроков и качества подготовки ответов.
Отметим, в 2022 году от югорчан поступило более 30 тысяч сообщений, 2023 — более 67 тысяч. Темы, волнующие граждан, — запись на приём к врачу, ремонт дорог, дворов и домов.
Оставить обращение можно на сайте https://pos.gosuslugi.ru/landing/.