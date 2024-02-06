Ольга Галюк ответила на вопросы югорчан по изменениям в услугах Социального фонда в 2024 году
Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в прямом эфире на площадке ЦУР ответила на вопросы югорчан об изменениях в социальной сфере, которые произошли с 1 января 2024 года. Все вопросы поступили через социальные сети, а также через сервис «Решаем вместе».
– Иван из Когалыма спрашивает: «Можно ли находясь официально в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет оформить уход за ребенком-инвалидом? (после 01.01.2024г.)»
– С 1 января 2024 г. ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом может быть установлена родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, как неработающему, так и осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени (в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому).
По общему правилу родитель, состоящий в трудовых отношениях и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, относится к категории работающих. Вместе с тем, если родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и при этом по соглашению сторон трудового договора ему установлено неполное рабочее время, то он имеет право на установление ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.
– Вопрос из Нягани от Ольги. «Скажите пожалуйста, я написала заявление 19 января 2024 года на выплату из средств маткапитала, значит не будет индексации я правильно поняла?»
– Индексация будет в любом случае. Но хочу обратить ваше внимание на тот момент, что все будет зависеть от того, когда рассмотрели ваше заявление. Если до 1 февраля и вам уже поступила первая выплата, то вам индексируют остаток по сумме, если после 1 февраля, и вы еще не получили выплату, то будет индексирована вся сумма.
Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Для этого необходимо войти в личный кабинет в раздел «Услуги» – «Категории услуг» – «Семья и дети» – «Сертификат на материнский капитал» – «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».
– Вопрос от Павла из Березово: «Моя жена сидит дома, ухаживает за нашим сыном. На сайте Социального фонда прочитал, что теперь можно получать выплату по уходу за ребенком с инвалидностью и при этом устроиться на работу на неполный рабочий день. А как это должно быть оформлено, как можно подтвердить, что ты работаешь неполный рабочий день?»
– Действительно, с 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, работающих на условиях неполного рабочего времени. В том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 15 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента) по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.
Неполное рабочее время может быть установлено гражданину только при заключении соответствующего трудового договора, либо путем внесения изменений в трудовой договор. Осуществление гражданином трудовой деятельности в режиме неполного рабочего времени подтверждается представленными им документами, например, трудовым договором или справкой от работодателя.
При этом хочу отметить, что предоставлять эти документы требуется только в настоящее время. В ближайшее время планируется внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части предоставления сведений работодателем о неполном рабочем дне сотрудника, после чего за основу будет браться выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица и предоставлять документы самому гражданину будет не нужно.
– Ещё один вопрос на эту же тему от Елены из Нягани: «Можно ли быть самозанятым и получать выплату по уходу за ребенком с инвалидностью?»
– Новые изменения не распространяются на лиц, осуществляющих трудовую деятельность по договорам гражданско-правового характера и на лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя или самозанятых.
– Вопрос от жительницы Сургута, от Юлии. «Добрый день, скажите, пожалуйста, какие документы необходимо предоставить в отделение СФР, трудоустроенному на неполный рабочий день родителю ребенка инвалида, для оформления пособия по уходу за ребенком инвалидом? Это делает работодатель или документы нужно предоставить самостоятельно?»
– В настоящее время ведётся работа по внесению изменений, чтобы работодатель предоставлял в СФР отчетность о том, сколько сотрудников работает у него в режиме неполного рабочего дня. Пока такие изменения не приняты, работа в режиме неполного рабочего времени подтверждается трудовым договором или справкой от работодателя о том, что вы работаете в режиме неполного рабочего времени. Документ необходимо предоставить в Социальный фонд.
– Вопрос из Нефтеюганска. Светлана спрашивает: «Уточните, пожалуйста, какой день рабочий считается неполным: от скольких и до скольких часов, для того, чтобы родитель мог получать выплату по уходу за ребенком с инвалидностью? Работодатель согласен, что каждый день я буду работать 5 часов в день, то есть 25 часов в неделю. Это подходит под условия неполного рабочего дня?»
– Режим неполного рабочего времени устанавливают по пожеланию работника, но с учётом условий производства у работодателя. Конкретных временных рамок в этом вопросе нет.
– Вопрос от жительницы Ханты-Мансийского района Оксаны: «Здравствуйте. Знаю, что с июня этого года при назначении единого пособия по-новому будут учитываться алименты. А если я не подавала на алименты, то мне будут считать, что я их получаю? Я сейчас состою в другом браке, алименты от бывшего мужа мне не нужны, и я не собираюсь на них подавать. Как в этом случае будут считать?»
– Если алименты установлены судом, то будут учитывать фактически поступившие средства. Это можно указать в заявлении самостоятельно или, если решение суда было передано в службу судебных приставов, Соцфонд получит эти данные сам.
Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных финансовых гарантий, согласно Семейному кодексу: ¼ МРОТ на одного ребенка, ⅓ — на двоих и ½ — на трех и более детей.
В соответствии с новыми изменениями, если вы в заявлении укажете, что не получаете алименты, Социальный фонд России автоматически учтёт минимальные финансовые гарантии, согласно Семейному кодексу: ¼ МРОТ на одного ребенка, ⅓ — на двоих и ½ — на трех и более детей.
– Вопрос от жительницы Березовского района Нины. «Я в ноябре прошлого года родила дочку, мне в госуслугах пришло уведомление о выдаче сертификата на материнский капитал. Где-то читала, что с нового года расширили перечень куда его можно потратить. Можно уточнить, куда ещё теперь можно направить маткапитал?».
– Действительно, теперь на средства маткапитала семьи могут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.
Еще одно нововведение коснулось отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.
– Вопрос от Алены, жительницы города Покачи. «Добрый день. Мы с мужем сейчас ждем малыша, я через два месяца собираюсь уходить в декрет. Скажите, правда ли, что декретные в этом году станут больше? И если да, то на сколько?»
– Да, это правда. Пособия по беременности и родам, а также выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. При этом, размер пособия по беременности и родам исчисляется исходя из заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.
Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц вместо 33 тысяч рублей в месяц, как в прошлом году. Также вырастет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности: в день с 2 736,99 рублей до 4 039,73 рублей.
– Вопрос от Елены из Ханты-Мансийска: «Сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Правда, что в 2024 году сохранены пособия по уходу за ребенком при выходе на работу?»
– Да, правда. С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.
– Вопрос из Березово. Андрей интересуется: «Добрый день. Мы с супругой слышали, что детские пособия увеличат. Куда нам обратиться и какие документы надо предоставить?»
– Все повышения в январе Социальный фонд осуществил беззаявительно, поэтому югорчанам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.
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Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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