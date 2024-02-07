О занятости населения в Российской Федерации с 1 января 2024 года
В соответствии с Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости), вступившим в законную силу с 01.01.2024 внесены изменения:
- в понятие «занятость» - это трудовая деятельность и иная не противоречащая законодательству Российской Федерации деятельность граждан, осуществляемая ими в целях производства товаров, выполнения работ или оказания услуг и направленная на получение дохода;
- существенно изменен подход к социальным выплатам: установлен размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице; введен порядок ежегодной индексации с 1 февраля размера минимальной и максимальной величин пособия по безработице; введена новая выплата - ежемесячная доплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключена материальная помощь, как вид социальной выплаты.
Статья 24 Закона о занятости дополнена перечнем оснований отказа признания гражданина безработным. Безработным не может быть признан гражданин являющийся:
- приемным родителем или создавший приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- неработающим трудоспособным лицом, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за престарелым, нуждающимся в соответствии с медицинским заключением в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
- плательщиком налога на профессиональный доход.
Пособие по безработице гражданам, прекратившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законодательством порядке, гражданам, снятым с учета в налоговых органах в качестве плательщика налога на профессиональный доход, гражданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хозяйства, и гражданам, выполнявшим работы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являлись выполнение работ и (или) оказание услуг, назначается в максимальном размере в случае, если в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, они состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель. В ином случае указанным гражданам пособие по безработице назначается в размере минимальной величины пособия по безработице.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8(3467) 32-05-17
КУ «Центр занятости населения Югры»