В 2023 году более 12 тысяч югорчан направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий
Улучшение жилищных условий — одно из самых востребованных направлений государственной программы материнского (семейного) капитала у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. В 2023 году 12 347 югорчан направили свои сертификаты на данные цели, из них 10 707 – с привлечением кредитных средств.
Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года, если речь идёт о купле – продаже жилья или индивидуальном строительстве без кредитования. С использованием кредитов и займов (для уплаты основного долга и процентов, а также первоначального взноса) использовать средства материнского капитала на жильё можно в любое время после рождения ребёнка.
«Хочу напомнить, что с января 2024 года расширился перечень способов на что можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут осуществить реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома», – рассказала Ольга Галюк, заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или в ближайшей клиентской службе ОСФР по ХМАО – Югре.
Чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитную организацию, выдавшую кредит на приобретение или строительство жилья, Социальный фонд заключает с ними соглашения об информационном взаимодействии.
Таким образом, владельцы сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в банке.
В случае удовлетворения заявления перечисление денежных средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия положительного решения.
Подробнее о том, как распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.
Инструкция, как подать заявление на направление материнского капитала на улучшение жилищных условий через портал госуслуг: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_podacha_zayavleniya_na_UJU_v_EPGU.pdf