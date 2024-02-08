С Днем российской науки!
Югорские археологи поздравляют с Днем российской науки и 300-летием Российской Академии наук!
Сейчас в Югре идет формирование собственной археологической научной школы. На север Западной Сибири съезжаются ученые, студенты, волонтеры, чтобы проводить раскопки многочисленных памятников и давать мастер-классы, изучать собранные образцы, а после – создавать научные работы и защищать диссертации. С 2022 года в тесном сотрудничестве с другими университетами края в СурГУ работает Центр югорской археологии и этнографии.
«Археология – это молодая наука. Как в России, так и в мире 300 лет назад люди ничего не знали о происхождении человека. Знание об истории человечества, длящейся миллионы лет, появилось благодаря археологии. Археология позволяет проследить историю нашего развития для принятия последующих решений», – считает археолог, к.и.н., руководитель Центра археологии и этнографии СурГУ Олег Кардаш. Невозможно переоценить значение археологии для воссоздания исторического прошлого. Найденный в результате раскопок артефакт – это непреднамеренно оставленный исторический источник, а, значит, он является неоспоримым и объективным свидетельством прошлого.
Но, вместе с тем, археология – наука о будущем. Для принятия решений о будущем нет ничего лучше исторического обоснования. Как предок человека сделал первое орудие, как вообще происходили открытия и изобретения? Только проследив, как развивалось человечество, мы сможем определить вектор его дальнейшего развития.
Всем интересующимся региональной историей – новых исторических открытий, формирующих будущее человечества!
АНО «Институт археологии Севера»