Волонтеры из Югры готовятся ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
17 февраля в Ханты-Мансийске 72 волонтера пройдут региональное обучение, где им расскажут о предстоящей работе на Всемирном фестивале молодежи.
Тренинги на командообразование, знакомство с партнерами и руководителями добровольческого корпуса фестиваля, исследование смыслов и посылов самого масштабного молодежного события этого года – на все это у югорчан будет несколько часов в коллективном пространстве «Точка кипения – Ханты-Мансийск». Впрочем, их образовательная программа только начинается.
«В Югре очень развито добровольческое движение. На участие в волонтерском корпусе ВФМ-2024 подали заявки более 650 человек. Конкурс в основной состав делегации был очень высоким: на одно место претендовали 13 человек. Сейчас отобраны 51 югорчанин основного состава и 21 – резервного. Это люди, максимально заряженные на создание доброжелательной и позитивной атмосферы на фестивале, многие – с опытом работы на мероприятиях федерального и международного уровня», – рассказал координатор делегации волонтеров Югры Валерий Голованчук.
Среди тех, кто приедет в Ханты-Мансийск 17 февраля, будут югорчане разных возрастов из более чем 10 муниципалитетов округа. Самому молодому члену региональной делегации – 18 лет, а самому опытному – 69. Это Лариса Ефимовна Чикнайкина – серебряный доброволец из Нягани.
Волонтеры культуры, экологии, спорта, штаба #Мы Вместе и даже волонтеры МЧС – в региональную делегацию вошли представители самых разных направлений добровольчества. Но объединяет их огромное желание на себе испытать потрясающую атмосферу грядущего международного события, познакомиться с ребятами из более чем 100 стран мира, пройти многоступенчатое обучение и получить невероятный опыт.
«Я подал заявку на участие по направлению «медицинское сопровождение», хочу воспользоваться возможностью совместить добровольчество и свои профессиональные навыки, – отметил студент четвертого курса Ханты-мансийской медакадемии Владислав Казанцев. – Со мной уже связались федеральные координаторы и сообщили, что в ближайшее время необходимо пройти дополнительное обучение по оказанию первой медицинской помощи. Так что жизнь теперь будет насыщенная».
А ведь прежде, чем стать частью команды ВФМ-2024, югорчане прошли ряд испытаний: анкетирование, тестирование на наличие разных компетенций и собеседование с рекрутерами, которые проверяли волонтеров на стрессоустойчивость, коммуникабельность и, конечно, ответственность.
«Горжусь нашими ребятами, уверен, Югра проявит себя на фестивале с самой лучшей стороны. Мы поедем в Сириус за неделю до старта основных событий – 21 февраля. Там познакомимся с объектами наследия Олимпиады в Сочи 2014 года. Для региональных делегаций проведут обзорную экскурсию и несколько обучающих занятий. Организаторы подготовили для волонтеров полезную и мотивационную программу, а также сувениры и подарки за активность», – добавил Валерий Голованчук.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи – 2024 примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.
В Сочи с 1 по 7 марта соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты. На протяжении всего фестиваля будут проходить насыщенные образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.
Гости фестиваля участники смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ-2024.