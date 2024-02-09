Социальный фонд проактивно назначает выплаты ветеранам СВО
В прошлом году Социальный фонд начал беззаявительно оформлять ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам специальной военной операции. Выплату фонд назначает после присвоения статуса ветерана боевых действий. Беззаявительный формат позволяет быстрее устанавливать выплаты и меры социальной поддержки, предоставлять этот процесс максимально просто и удобно.
В этом году фонд также проактивно начал оформлять демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические средства реабилитации. Благодаря этому граждане с военными травмами смогут в более короткие сроки получить нужные протезы и другие изделия.
В числе других мер поддержки, которые Социальный фонд оказывает участникам спецоперации, – дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячная денежная компенсация. Обе выплаты фонд назначает гражданам с инвалидностью в случае военной травмы. Военнослужащим-добровольцам, которые получили статус инвалида, Соцфонд выплачивает государственную пенсию по инвалидности.
Особое внимание Социальный фонд уделяет семьям защитников Родины. Женам военнослужащих, например, отделения фонда в упрощенном порядке оформляют единое пособие, в том числе на детей до 17 лет. Чтобы семьи военнослужащих не испытывали лишних волнений и затруднений, Социальный фонд обеспечил для них комплексное обслуживание в клиентских офисах. В рамках одного визита они могут оформить все нужные выплаты и пособия. При этом за ними закрепляется персональный консультант, который всегда заботливо подскажет, какие документы необходимы, где взять нужные справки, окажет содействие в их получении, а также подробно объяснит, какие еще меры поддержки полагаются семье.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре