В начале марта в столице округа стартует Конкурс профмастерства среди оленеводов Югры
1-2 марта в Ханты-Мансийске пройдет IX конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры. В окружной столице их ждут испытания в теории и практике.
1 марта в КВЦ «Югра-Экспо» конкурсанты будут соревноваться в знании теории. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, о методах содержания и разведения. В этот день перед конкурсантами выступят представители Департамента ветеринарии Минсельхоза России и Ветеринарной службы автономного округа. Оленеводов также ждет мастер-класс «Уход за копытцами северных оленей».
2 марта на открытой площадке АУ ДО «СШОР по конному спорту «Мустанг» состоится самая захватывающая и зрелищная часть конкурса. Спортсмены продемонстрируют силу духа, опыт и мастерство в гонках на оленьих упряжках, гонках на лыжах, гонках на охотничьих лыжах («подволоках»). Покажут ловкость и технику в укладке и перевозке дров на нарте, в снаряжении и разборке оленей упряжки, а также в метании аркана (тынзяна) на хорей.
Победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин получат главные призы – снегоходы. Гостей и болельщиков ждет катание на оленьих упряжках, ярмарка югорских предпринимателей.
В Югре впервые в рамках IX конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры пройдут семейные состязания. Оленеводческие семьи примут участие в конкурсах «Лучший традиционный костюм семьи», «Стойбищная семья-долгожитель!», «Многодетная оленеводческая семья», посвященных Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации. Также традиционно в этом году пройдут конкурсы «Лучшее национальное жилище», «Лучшая национальная кухня».
Приглашаем жителей и гостей города посетить праздник традиционной культуры народов Севера 2 марта с 10.00 до 17.00. Адрес: г. Ханты-Мансийск, АУ ДО «СШОР по конному спорту «Мустанг», ул. Еловая, 34. Вход свободный.