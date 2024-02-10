В Югре создадут «центры притяжения» для социальных проектов: в регионе стартует конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сел Югры»
Стать участником федеральной образовательной программы, получить на проект до 500 тысяч рублей и сформировать команду для притяжения гражданских инициатив в своем малом населенном пункте станет возможным!
8 февраля стартует конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сел Югры». Конкурс проводится Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в партнерстве с Фондом Тимченко.
Главной целью конкурса является поддержка социокультурных проектов, направленных на сплочение и активизацию местных сообществ средствами культуры и обладающих возможностью на своей основе формировать «центры притяжения» социокультурной активности для долгосрочного развития своей территории (количество жителей не более 50 тысяч человек).
Как отмечает генеральный директор Фонда гражданских инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин, для регионального грантооператора очень ценно взаимодействовать с таким крупным федеральным учреждением, как Фонд Тимченко, с их четко выверенной стратегией и определенной моделью.
«Фонд Тимченко идет в те населённые пункты, где сложнее всего помогать. И, придумывает интересные проекты, которые из минимального ресурса помогают извлечь максимум. Нам интересно быть участниками этого большого процесса, быть партнерами и привнести в эту большую модель свою частицу: самим научиться и чем-то поделиться. Для Югры — это прежде всего возможность жителей малых территорий стать факторами больших изменений. Потому что это не столько грантовый конкурс, где просто выделяет деньги и проект отпускается в свободное плавание, сколько консультативно-образовательный», — отметил Дмитрий Маулитжанович.
На первом этапе реализации конкурса проектов «Культурная мозаика малых
городов и сел Югры» с победителями будет проводится плотная обучающая работа на протяжении целого года. По ее окончанию будет второй этап - уже в 2025 году, когда победители, реализовавшие свои проекты, смогут стать сами центрами притяжения гражданских инициатив на своих территориях. Главная цель этого конкурса сохранить устойчивость изменений.
В конкурсе могут участвовать физические лица – граждане РФ от 18 лет, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, место жительства которых расположено на территории малых городов и сел Югры. А также юридические лица – российские некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения.
Участие в конкурсе осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурса заявитель должен представить в Фонд анкету на сайте https://elkanko.ru.
Дата начала приема анкет – 8 февраля 2024 года. Дата окончания приема анкет – 29 февраля 2024 года.
Фонд завершает прием анкет на участие в конкурсе 29 февраля 2024 года в 23:30 по местному времени.
На втором этапе финалисты конкурса заполняют заявку посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: грантгубернатора.рф/.
Заявки должны быть представлены в течение срока приема заявок на участие в конкурсе.
Дата начала приема заявок – 14 марта 2024 года. Дата окончания приема заявок – 18 марта 2024 года.
Фонд завершает прием заявок на участие в конкурсе 18 марта 2024 года в 23:30 по местному времени. Информация и документы, поступившие в Фонд после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у заявителя Фондом.