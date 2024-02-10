Четыре новых законопроекта войдут в проект повестки дня очередного заседания Думы округа
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании правительства автономного округа. Рассмотрено 27 вопросов. Первые четыре из них – внесение изменений в действующие законы.
Предложены изменения в закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан. Они приводят документ в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также для совершенствования механизмов правового регулирования предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.
В частности, к категории получателей выплаты из бюджета округа предлагается отнести фармацевтических работников, прибывших в сельские населенные пункты округа, поселки городского типа после 1 января 2024 года. Также корректируются условия предоставления компенсационных выплат, осуществляемых за счет средств федерального и окружного бюджета, предусмотрев, что такие выплаты предоставляются также медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов.
Следующий законопроект – внесение изменений в регулирование отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных и частных общеобразовательных организациях.
Изменения разработаны для регулирования порядка организации питания обучающихся 5-11 классов в государственных образовательных организациях, а также обучающихся, проживающих в государственных образовательных организациях, обучающихся в государственных образовательных организациях по образовательным программам дошкольного образования. Расширяются полномочия правительства автономного округа по установлению дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в государственных образовательных организациях за счет ассигнований из бюджета округа.
Еще один законопроект, рассмотренный на заседании правительства - изменения в закон об административных правонарушениях. Предлагается установить административную ответственность за потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.
Полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях за данное правонарушение предлагается наделить должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях предлагается наделить административные комиссии муниципальных образований автономного округа.
Размер административного штрафа предлагается установить в размере от 500 до 1 500 рублей - по аналогии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
«Все четыре законопроекта поступят в Думу Югры для рассмотрения депутатами на комитетах и пленарном заседании 21 февраля», - отметил Борис Хохряков.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры