Первые приметы весны: РТРС напоминает о начале весенней солнечной интерференции
С 20 февраля начинается период солнечной интерференции - явления, происходящего в преддверии весеннего равноденствия, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. В этом положении электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника.
Воздействие Солнца приводит к помехам на экранах телевизоров. В случае особо сильной активности Солнца сигнал может пропадать на 5-20 минут.
Хотя полностью избежать влияния Солнца невозможно, цифровые технологии трансляции телепрограмм позволяют значительно уменьшить влияние «солнечной засветки» на прием телепрограмм. РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры явление весенней солнечной интерференции будет наблюдаться с 20 февраля по 8 марта в период с 10:44 до 14:23 часов местного времени.
График возможных перерывов трансляции телесигнала публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru