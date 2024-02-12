Семья офицера Росгвардии из Югры приняла участие в этноспортивном фестивале «Зов предков»
В рамках Года семьи начальник Радужнинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор полиции Александр Белоус вместе со своей супругой Ириной и сыном Антоном приняли участие в городском спортивном этнофестивале «Зов предков», который состоялся в лесном комплексе «Ягом» г. Нижневартовска.
В испытаниях состязались 147 команд со всего региона. Спортсмены были погружены в атмосферу развлечений коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси.
Конкурсанты бегали на лыжах, стреляли из рогатки, бросали лассо, катали колеса, пилили дрова, перевозили друг друга на санях, пытались на время снять рыбу с веревки.
Как поделился майор полиции Александр Белоус: «Участие всей семьей в подвижных играх помогает сплочению, и еще это положительные эмоции и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе».
Осенью 2024 года офицер Росгвардии также планирует принять участие в этноспортивных состязаниях.
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