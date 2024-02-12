ОСФР по ХМАО – Югре в прошлом году обеспечил техническими средствами реабилитации более 9 тысяч югорчан
В 2023 году Социальный фонд обеспечил 9,7 тысяч граждан техническими средствами реабилитации (ТСР). Среди наиболее востребованных изделий оказались кресла-коляски, протезы, и абсорбирующее белье.
Основной объем ТСР гражданам в прошлом году обеспечен за счет закупок по госконтрактам отделений Социального фонда. Таким способом средства реабилитации были предоставлены более 6 тысячам человек. Еще более 2 тысяч граждан самостоятельно приобрели необходимое изделие, а затем компенсировали понесенные расходы в Отделении Соцфонда. По электронному сертификату ТСР получили более 3 тысяч югорчан с инвалидностью.
Граждане самостоятельно выбирают, как получить средства для реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Чтобы заказать ТСР через Социальный фонд, необходимо подать соответствующее заявление. ТСР можно приобрести самостоятельно, а затем обратиться в фонд за компенсацией. Также существует возможность купить ТСР в специализированном магазине на средства электронного сертификата.
По электронному сертификату сегодня есть возможность приобрести около 300 различных видов технических средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Социальный фонд России разработал электронный каталог ТСР для подбора технических средств реабилитации. Кроме того, на сайте можно рассчитать суммы компенсации и электронного сертификата, а также получить другую полезную информацию. Электронный сертификат оформляется в течение 10 дней, тогда как закупка по контракту может занять до 3 месяцев.
Заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации принимаются онлайн на портале госуслуг, в клиентских офисах Социального фонда и в отделениях МФЦ.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре