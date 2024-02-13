В Музее геологии, нефти и газа прошёл Фестиваль технической мысли, посвященный Дню российской науки
11 февраля 2024 года Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске в партнерстве с компанией «Салым Петролеум Девелопмент» организовал на площадке музея Фестиваль технической мысли. Бесплатное мероприятие было приурочено ко Дню российской науки.
На один день музей превратился в своеобразную экспериментальную лабораторию с площадками-станциями, посвященными семи наукам: физике, электроэнергетике, палеонтологии, геологии, нефтехимии, химии и робототехнике.
Партнёрами мероприятия в этот день также выступили Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана, Югорский государственный университет и школа программирования и робототехники Codame.
На площадках музея параллельно прошли интерактивные занятия, направленные на популяризацию естественно-научных дисциплин. На специальных экранах площадок демонстрировались фотографии и краткое описание заслуг отечественных учёных.
В этот день Музей геологии, нефти и газа принял более 500 посетителей. Дети и взрослые проводили химические опыты, в том числе, с нефтью, ставили оттиски уникальных музейных линогравюр краской с добавлением настоящей нефти, собирали конструктор «Электрознаток», проходили квиз по средствам связи и получали сувениры на память, рисовали научные комиксы, отправлялись в VR-путешествие по горной выработке-шахте, работали с геологическими инструментами и палеонтологической песочницей, а также программировали роботов.
Одной из площадок Фестиваля технической мысли стал Интеллект-центр — проект, реализованный при поддержке нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент» с целью развития творческого и интеллектуального потенциала юных посетителей музея.
Благодаря компании «Салым Петролеум Девелопмент» в музее также появился ростовой костюм робот, доспехи которого оснащены светодиодной подсветкой и модулем для изменения голоса. Он тоже стал яркой частью научного праздника.
«На Фестивале нам всё очень понравилось, особенно катушка Теслы в Интеллект центре. Настоящие молнии, так зрелищно и удивительно! Чудо техники! — Кристина Борисова.
«Спасибо за такой праздник, узнали много нового, да ещё и подарки подарили после того, как мы квиз прошли! Впечатления только положительные!» — Мария Леунова.
«Было очень необычно! Впервые держала в руках геологический молоток и копала песок в палеонтологической песочнице. Всё, конечно, очень здорово: колбочки эти интересные, опыты, нефть такая разноцветная, роботов тоже собирали и программировали. Сын в полном восторге!», — Яна Снопкова.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.