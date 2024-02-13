В Музее геологии, нефти и газа прошёл Фестиваль технической мысли, посвященный Дню российской науки

22 377 работающих жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В прошлом году Отделение ОСФР по ХМАО – Югре на обеспечение этих целей направило более 3 миллиардов 465 миллионов рублей.