Росгвардия и Рыбоохрана подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ставная сеть» в Югре
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и инспекторы Нижнеобского территориального управления Росрыболовства подвели итоги совместного оперативно-профилактического мероприятия «Ставная сеть», направленного на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере добычи водных биоресурсов ставными сетями в русле реки Обь и в ее притоках.
С декабря прошлого года по февраль 2024 проведено более 30 выездных обследований водных объектов рыбохозяйственного значения.
Совместными группами выявлено порядка 70 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, из водоемов региона изъято более 300 незаконных орудий рыболовства – рыболовных сетей и фитилей.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Наши группы в социальных сетях:
Одноклассники
Наш сайт территориального управления: