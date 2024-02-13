Более 22 000 работающих Югорчан получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
22 377 работающих жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В прошлом году Отделение ОСФР по ХМАО – Югре на обеспечение этих целей направило более 3 миллиардов 465 миллионов рублей.
Пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера пособия, который с января 2024 года составляет 13 840,86 рублей. Максимально возможный размер ежемесячного пособия составляет 49 123,07 рублей.
Данная мера социальной поддержки выплачивается тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее может получать не только мама или папа, но и другой родственник, непосредственно занимающийся уходом за малышом. Для этого гражданину необходимо обратиться по месту своей работы с заявлениями о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком и выплате ежемесячного пособия. Обязательное условие: между ним и работодателем должен быть заключен трудовой договор, на основании которого работодатель начисляет страховые взносы в Социальный фонд России.
«С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя», – рассказала на пресс-конференции заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Напоминаем, что установленная единая дата выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан — 8-е число каждого месяца.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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